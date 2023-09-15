Анатолій Трубін дебютує за Бенфіку уже в найближчому матчі "орлів". Наставник лісабонського колективу переконався, що час українця настав.

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Приготуватись до складних матчів

Трубін, котрий нещодавно перебрався до португальського клубу, ще не провів жодного поєдинку у футболці "орлів". Варто відзначити, що конкуренція в Анатолія у Бенфіці вимальовувалась серйозною, оскільки на момент прибуття українця до Лісабону, в команді ще був Одіссеас Влаходімос. Та от той у останній день трансферного вікна перейшов у Ноттінгем Форрест. Тепер ж за місце у основі з Трубіним змагається також молодий Самуель Соареш, котрий і захищав ворота Бенфіки зі стартових хвилин у останніх іграх.

Проте все по трохи змінюється, оскільки головний тренер лісабонців Рогер Шмідт переконаний, що український голкіпер готовий демонструвати свій клас, а таким чином, і дебютувати за Бенфіку. Свій перший матч у футболці португальського клубу Анатолій проведе проти Візели (12-е місце у чемпіонаті) в рамках португальської першості, який відбудеться уже 16-го вересня.

До речі. Після 4 стартових турів чемпіонату Португалії, Бенфіка посідає 4-у сходинку у турнірній таблиці із 9 очками в активі (поступились Боавішті, котра наразі лідирує в чемпіонаті, та перемогли Ештрелу Амадора, Жил Вісенте та Гімарайшн).

Найцікавішим є те, що Трубін – це не вибір на одну гру, а той, хто проведе у рамці напружену серію матчів, яка чекає на Бенфіку (ігри у чемпіонаті Португалії, а також у ЛЧ). Саме під час важливих поєдинків Анатолій і отримає нагоду довести, що він має бути основним голкіпером "орлів".

Єдиний "мінус", котрий наразі є у активі українця, це відсутність ігрової практики. Останнім матчем для Трубіна став поєдинок на молодіжному Євро-2023 у півфінальному матчі проти Іспанії (5:1). Самуель Саореш, у свою чергу, перебуває у тонусі, оскільки зіграв ще у 2 поєдинках молодіжної збірної Португалії (3:0 проти Андорри та 5:0 з білорусами). Та от наставник лісабонців все ж готовий віддати перевагу потенціалу та високому статусу Анатолія.

Найближчі матчі Бенфіки