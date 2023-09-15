Цього літа багато гравців залишили УПЛ, переїхавши в Європу. Найбільш цінними втратами чемпіонату України можна назвати Артема Довбика, Анатолія Трубіна та Сергія Сидорчука.
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Хто коштує найбільше в УПЛ
Тим часом, популярний ресурс Transfermarkt оновив ціни на футболістів з УПЛ. Левова частка гравців з топ-10 належить донецькому Шахтарю (6). Ще троє представляють Динамо і один – Дніпро-1.
Топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату України:
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів євро
- Георгій Судаков (Шахтар) – 15 мільйонів євро
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 мільйонів євро
- Лассіна Траоре (Шахтар) – 7 мільйонів євро
- Георгій Бущан (Динамо) – 7 мільйонів євро
- Микола Шапаренко (Динамо) – 7 мільйонів євро
- Віталій Буяльський (Динамо) – 6 мільйонів євро
- Олександр Зубков (Шахтар) – 5 мільйонів євро
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5 мільйонів євро
- Валерій Бондар (Шахтар) – 5 мільйонів євро
Позначку у 10 мільйонів євро перетнули лише троє – Микола Матвієнко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко. А ось найдорожчим гравцем не з цієї трійки клубів є Арсеній Батагов (2 мільйона євро). Захисник Зорі іде аж 27-им у рейтингу.
Підсумок по УПЛ
Недивно, що найдорожчим клубом УПЛ з великим відривом є Шахтар. Склад донеччан оцінюється у 106,6 мільйона євро, що є більш ніж третиною від складу всієї ліги (299,6 мільйона).
Рейтинг клубів УПЛ за вартістю складу:
- Шахтар – 106,6 мільйона євро
- Динамо – 56,3 мільйона євро
- Дніпро-1 – 21,9 мільйона євро
- Зоря – 15,2 мільйона євро
- Ворскла – 10,6 мільйона євро
- Рух – 10,6 мільйона євро
- Колос – 10,1 мільйона євро
- Полісся – 9,7 мільйона євро
- Кривбас – 9,6 мільйона євро
- Олександрія – 8,5 мільйона євро
- Металіст 1925 – 7,9 мільйона євро
- Чорноморець – 7,6 мільйона євро
- Верес – 6,8 мільйона євро
- ЛНЗ – 6,8 мільйона євро
- Минай – 6,7 мільйона євро
- Оболонь – 5,3 мільйона євро
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До слова, серед усіх ліг Європи за вартістю гравців Українська Прем'єр-ліга йде на 13 місці. Лідирує ж із величезним відривом чемпіонат Англії, футболісти якого оцінюються у більш ніж 10 мільярдів євро!
Рейтинг топ-15 найдорожчих чемпіонатів Європи:
- Англія – 10,42 мільярда євро
- Іспанія – 4,66 мільярда євро
- Італія – 4,58 мільярда євро
- Німеччина – 3,97 мільярда євро
- Франція – 3,48 мільярда євро
- Португалія – 1,26 мільярда євро
- Туреччина – 1,17 мільярда євро
- Нідерланди – 966,3 мільйона євро
- Бельгія – 833,9 мільйона євро
- Греція – 421,6 мільйона євро
- Австрія – 402,2 мільйона євро
- Шотландія – 325,6 мільйона євро
- Україна – 299,6 мільйона євро
- Швейцарія – 280,8 мільйона євро
- Польща – 260,3 мільйона євро