Цього літа багато гравців залишили УПЛ, переїхавши в Європу. Найбільш цінними втратами чемпіонату України можна назвати Артема Довбика, Анатолія Трубіна та Сергія Сидорчука.

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Хто коштує найбільше в УПЛ

Тим часом, популярний ресурс Transfermarkt оновив ціни на футболістів з УПЛ. Левова частка гравців з топ-10 належить донецькому Шахтарю (6). Ще троє представляють Динамо і один – Дніпро-1.

Топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату України:

  1. Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів євро
  2. Георгій Судаков (Шахтар) – 15 мільйонів євро
  3. Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 мільйонів євро
  4. Лассіна Траоре (Шахтар) – 7 мільйонів євро
  5. Георгій Бущан (Динамо) – 7 мільйонів євро
  6. Микола Шапаренко (Динамо) – 7 мільйонів євро
  7. Віталій Буяльський (Динамо) – 6 мільйонів євро
  8. Олександр Зубков (Шахтар) – 5 мільйонів євро
  9. Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5 мільйонів євро
  10. Валерій Бондар (Шахтар) – 5 мільйонів євро

Позначку у 10 мільйонів євро перетнули лише троє – Микола Матвієнко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко. А ось найдорожчим гравцем не з цієї трійки клубів є Арсеній Батагов (2 мільйона євро). Захисник Зорі іде аж 27-им у рейтингу.

Підсумок по УПЛ

Недивно, що найдорожчим клубом УПЛ з великим відривом є Шахтар. Склад донеччан оцінюється у 106,6 мільйона євро, що є більш ніж третиною від складу всієї ліги (299,6 мільйона).

Рейтинг клубів УПЛ за вартістю складу:

  1. Шахтар – 106,6 мільйона євро
  2. Динамо – 56,3 мільйона євро
  3. Дніпро-1 – 21,9 мільйона євро
  4. Зоря – 15,2 мільйона євро
  5. Ворскла – 10,6 мільйона євро
  6. Рух – 10,6 мільйона євро
  7. Колос – 10,1 мільйона євро
  8. Полісся – 9,7 мільйона євро
  9. Кривбас – 9,6 мільйона євро
  10. Олександрія – 8,5 мільйона євро
  11. Металіст 1925 – 7,9 мільйона євро
  12. Чорноморець – 7,6 мільйона євро
  13. Верес – 6,8 мільйона євро
  14. ЛНЗ – 6,8 мільйона євро
  15. Минай – 6,7 мільйона євро
  16. Оболонь – 5,3 мільйона євро

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До слова, серед усіх ліг Європи за вартістю гравців Українська Прем'єр-ліга йде на 13 місці. Лідирує ж із величезним відривом чемпіонат Англії, футболісти якого оцінюються у більш ніж 10 мільярдів євро!

Рейтинг топ-15 найдорожчих чемпіонатів Європи:

  1. Англія – 10,42 мільярда євро
  2. Іспанія – 4,66 мільярда євро
  3. Італія – 4,58 мільярда євро
  4. Німеччина – 3,97 мільярда євро
  5. Франція – 3,48 мільярда євро
  6. Португалія – 1,26 мільярда євро
  7. Туреччина – 1,17 мільярда євро
  8. Нідерланди – 966,3 мільйона євро
  9. Бельгія – 833,9 мільйона євро
  10. Греція – 421,6 мільйона євро
  11. Австрія – 402,2 мільйона євро
  12. Шотландія – 325,6 мільйона євро
  13. Україна – 299,6 мільйона євро
  14. Швейцарія – 280,8 мільйона євро
  15. Польща – 260,3 мільйона євро