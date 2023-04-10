Зробила з себе невинну: тенісистка з Росії буде далі виходити у футболці Спартака на корт

Російські тенісистки продовжують зашкварюватись на міжнародній арені. Анастасія Потапова влипла у скандал із футболкою московського Спартака.

24-та ракетка світу вийшла на матч проти американської суперниці Джессіки Пегули у футболці футбольного клубу Спартак Москва. Такий вчинок викликав цілу гору критики та обурення. На що WTA зробила попередження російській тенісистці, аби та наступного разу думала, у чому виходити на корт.

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Потапова: Я більше не виходитиму на матчі у футболці Спартака

Та відреагувала на таку реакцію WTA та зробила з себе невинну. Начебто Анастасія Потапова навіть не знала, що такий вихід у футболці московського клубу буде порушення встановлених правил. Тенісистка розповіла про це у росЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Потапова заявила, що більше такого не повторить перед офіційними зустрічами. Але буде тренуватись у футболці футбольного клубу, яку отримала у подарунок на одному з домашніх матчів Спартака.

Я більше не виходитиму на матчі у футболці Спартака, бо справді в правилах сказано, що цього робити не можна. Але на тренуванні обов’язково вийду, тому що у мене тепер є вибір міксуватиму. Я, на жаль, не знала, що порушувала правила WTA. Я поважаю те місце, де працюю, порушувати правила – це не в моєму стилі,

– заявила Потапова.

Відзначимо, що інша російська тенісистка Варвара Грачова робить усе, аби відмовитись від "вєлікой страни". Вона хоче отримати французький паспорт через те, що вже протягом семи років проживає у цій європейській країні.

А от Свєтлана Кузнєцова "наїхала" на Петру Квітову після того, як чешка підтримала відсторонення росіян від Олімпійських ігор.

До слова. Потапова здобула один титул у 2023 році та заробила 423 тисяч доларів призових. Анастасія оформила 15 перемог при 8 поразках.