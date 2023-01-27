Сподіваюсь, що зробила українців щасливими, – Меркушина про перемогу на ЧЄ з біатлону

Анастасія Меркушина стала авторкою першого "золота" України на чемпіонаті Європи-2023 з біатлону. Тріумфаторка поділилась першими враженнями після перемоги у спринті.

Швейцарський Ленцерхайде став фартовим для українки вже у другій гонці чемпіонату Європи, яка відбулась 27 січня. Анастасія Меркушина на відмінно пройшла обидва вогневі рубежі та фінішувала першою.

Детальніше про гонку Взяла приклад із сестри: Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті

Меркушина: Я відчуваю, що це щось значить для моєї країни

Після фінішу 28-річна біатлоністка поділилась переможними емоціями. Меркушина-старша розповіла, що спринт дався їй складно та пригадала, що незабаром на цій трасі відбуватиметься чемпіонат світу: "Це було дуже виснажливо. Треки тут взагалі не є легкими. Я дуже рада перемогти тут, тому що на цьому треці невдовзі проходитиме чемпіонат світу".

Тріумфаторка спринту запевнила, що ця перемога має для неї велике значення. Анастасія тішиться, що після жіночого спринту у Швейцарії на церемонії нагородження залунав український гімн.

Я була рада, що спробувала тут змагатися. Це того коштувало. Зараз дуже багато емоцій, я неймовірно рада. Це дуже багато значить для мене, адже я відчуваю, що це щось значить для моєї країни. Я щаслива, що гімн моєї країни пролунає на цьому стадіоні, що підніметься прапор моєї країни. Сподіваюсь, що зробила українців щасливими, бо дала їм привід почути гарні новини,

– сказав Анастасія Меркушина.

Відзначимо, що Анастасія лише на 0,5 секунди випередила шведку Тільду Йоганссон у боротьбі за "золото".Третьою фінішувала німкеня Ванесса Хітц.

Нагадаємо, що це була вже друга гонка для Меркушиної на чемпіонаті Європи-2023. 25 січня Анастасія показала 24-й результат в "індивідуалці". Загалом це третя медаль України на ЧЄ-2023 з біатлону. До цього дві срібні нагороди у спринтах здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.

Анастасія спробує оформити "золотий дубль", як це було на юніорському чемпіонаті Європи-2014/2015, коли Меркушина-старша стала переможницею у спринті, а потім і в переслідуванні. 28 січня побачимо, чи вдасться українці повторити це досягнення.

Анастасія намагається не відставати від успіхів своєї молодшої сестри Олександри, яка стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю у спринті та здобула там ще й "бронзу" в "індивідуалці".