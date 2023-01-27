Сподіваюсь, що зробила українців щасливими, – Меркушина про перемогу на ЧЄ з біатлону
Джерело:твітер IBU
Анастасія Меркушина стала авторкою першого "золота" України на чемпіонаті Європи-2023 з біатлону. Тріумфаторка поділилась першими враженнями після перемоги у спринті.
Швейцарський Ленцерхайде став фартовим для українки вже у другій гонці чемпіонату Європи, яка відбулась 27 січня. Анастасія Меркушина на відмінно пройшла обидва вогневі рубежі та фінішувала першою.
Детальніше про гонку Взяла приклад із сестри: Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті
Меркушина: Я відчуваю, що це щось значить для моєї країни
Після фінішу 28-річна біатлоністка поділилась переможними емоціями. Меркушина-старша розповіла, що спринт дався їй складно та пригадала, що незабаром на цій трасі відбуватиметься чемпіонат світу: "Це було дуже виснажливо. Треки тут взагалі не є легкими. Я дуже рада перемогти тут, тому що на цьому треці невдовзі проходитиме чемпіонат світу".
Тріумфаторка спринту запевнила, що ця перемога має для неї велике значення. Анастасія тішиться, що після жіночого спринту у Швейцарії на церемонії нагородження залунав український гімн.
Я була рада, що спробувала тут змагатися. Це того коштувало. Зараз дуже багато емоцій, я неймовірно рада. Це дуже багато значить для мене, адже я відчуваю, що це щось значить для моєї країни. Я щаслива, що гімн моєї країни пролунає на цьому стадіоні, що підніметься прапор моєї країни. Сподіваюсь, що зробила українців щасливими, бо дала їм привід почути гарні новини,
– сказав Анастасія Меркушина.
Відзначимо, що Анастасія лише на 0,5 секунди випередила шведку Тільду Йоганссон у боротьбі за "золото".Третьою фінішувала німкеня Ванесса Хітц.
Нагадаємо, що це була вже друга гонка для Меркушиної на чемпіонаті Європи-2023. 25 січня Анастасія показала 24-й результат в "індивідуалці". Загалом це третя медаль України на ЧЄ-2023 з біатлону. До цього дві срібні нагороди у спринтах здобули Юлія Джима та Антон Дудченко.
Анастасія намагається не відставати від успіхів своєї молодшої сестри Олександри, яка стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю у спринті та здобула там ще й "бронзу" в "індивідуалці".