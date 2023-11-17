Бійці вже провели дуель поглядів та офіційну процедуру зважування. І Ярослав Амосов, і Джейсон Джексон показали однакову вагу – 76,9 кілограма.

До теми "Це мій титул": Амосов налаштований захистити чемпіонський пояс

Повага до суперника

Під час традиційних передматчевих заходів український чемпіон Bellator вирішив більше познайомити свого суперника із культурою своєї країни. Амосов зробив подарунок Джексону. Джейсон відкрив коробку та побачив там дуже красиву вишивану сорочку, похизувавшись презентом усім, хто був у залі.

Коли бійці покидали приміщення Джексон ще раз подякував Ярославу за подарунок. Хоча Джейсон навіть не здогадувався, що українець зробить йому такий розкішний презент, тому не був підготовлений. У його руках був лише сік.

Ярослав був дуже усміхненим та люб'язним до суперника, з яким поб'ється вже у ніч на 18-те листопада в Чикаго. В Україні їх бій слід чекати не раніше 03:30 ночі.

Амосов подарував супернику вишиванку: дивіться відео

Амосов спробує захистити свій чемпіонський титул у бою проти Джексона, як він вже це зробив на початку повномасштабного вторгнення від росіян. Тоді Амосов став на захист рідної країни, а його мама заховала пояс сина у підвалі, який так і не дістався окупантам. Після визволення Ірпеня Ярослав дістав пояс із підвалу.