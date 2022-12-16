Постраждала база Динамо

16 грудня російські фашисти завдали чергового масованого ракетного удару по українським містам. Терористи атакували цивільні та енергетичні об'єкти країни.

До теми Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

Так, тільки Київ був атакований 40-ка ракетами та дронами, 37 одиниць було збито ППО. Столиця і до цього була атакована іранськими безпілотниками, постраждала і футбольна інфраструктура.

Як повідомив прес-аташе Динамо Андрій Шахов, 14 грудня три уламки від сбитих "шахедів" впали на територію тренувальної бази киян у Кончі-Заспі. Співробітники та гравці від атаки не постраждали.

Дітей не залякати

Цікаво, що у той день на базі киян був запланований дитячий турнір пам'яті Євгена Рудакова за участю 30 команд серед 11-річних футболістів. Через повітряну тривогу його відклали, але після цього змагання все ж було проведе.

Тоді як раз на турнір завітали журналісти всесвітньо відомого американського телеканалу CNN. Працівники компанії були здивовані хоробрістю дітей, які після тривоги не перехотіли грати у футбол.

До слова, Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська ППО в грудні збиває 80% цілей. За його словами, на початку війни ефективність ППО була 50%.