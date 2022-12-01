У Ірані виліт їхньої збірної з чемпіонату світу-2022 символізує перемогу добра над злом. Це стало причиною нової хвилі протестів, які влада Ірану намагається придушити.

Варте уваги Несподівано знепритомнів на тренуванні: помер молодий колумбійський футболіст

Гучний протест

27-річний Мехран Самака перебував у себе в авто, коли пролунав фінальний свисток матчу між Іраном та США. Чоловік з бажанням передати своє захоплення від поразки своєї держави натиснув на сигнальний гудок. Цим він привернув до себе зайву увагу, що і коштувало йому життя.

Гірка втрата

Мехран Самака також був хорошим знайомим футболісту збірної Ірану Саїду Езатолахі. В дитинстві вони разом грали за юнацьку футбольну команду свого міста. Футболіст описав свої емоції та вірить, що скоро правда опанує світ:

"Після вчорашньої гіркої втрати новина про твою смерть запалила моє серце. Колись маски спадуть, усі дізнаються правду. Це не те, на що заслуговує наша молодь. Це не те, на що заслуговує наша нація", – написав футболіст у себе в Інстаграм.

Раніше збірна Ірану відмовилась співати свій гімн перед матчем чемпіонату світу, а фанати освистали головну пісню держави. Згодом Катар подав списки владі Ірану людей, які відвідали мундіаль. Іран хоче покарати непослушників.