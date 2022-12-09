Обмін торговця смертю на спортсменку відразу ж назвали нерівноцінним. 24 канал вирішив проаналізувати, що криється за цим дивним обміном.

До теми Росія обміняла спортсменку на "торговця смертю" Віктора Бута: що про нього відомо

Що відомо про Віктора Бута Бут на прізвисько "торговець смертю" – колишній радянський військовий, який відбував 25-річний тюремний термін у США за звинуваченням у змові з метою вбивства американців, придбанні та експорті зенітних ракет та наданні матеріальної підтримки терористичній організації.



Про нього навіть колись зняли фільм "за мотивами", де російського збройного барона зіграв тоді ще зірковий Ніколас Кейдж. Волею сценаристів його герой взагалі був одеситом. На відміну від реальних прототипів, герої кінострічки Lord of War вирішували моральні дилеми, а дехто навіть жертвував собою. До справжнього Віктора Бута це не має аж ніякого стосунку, у його випадку справедлива приказка про горбатого та могилу. Так чи інакше, але він повернувся на батьківщину після 10 з 25 років ув'язнення, де на нього чекає почесна пенсія й традиційне для агентів-невдах крісло депутата Державної думи.





Віктор Бут – він же "торговець смертю" / фото ​Getty Images

Зверніть увагу! Росія давно намагалася повернути свого агента, проте США були невблаганні. Москва пропонувала віддати за Бута спочатку 15 американських громадян. Потім були чутки про пропозицію обміну на морпіха Пола Вілана, який прибув на свою біду до Росії на весілля товариша та був звинувачений у шпигунстві, затриманий з підозрілою флешкою (мабуть, шпигуни не знали про хмарні сервіси). Врешті решт Бута обміняли на Бріттні Грайнер.

Що відомо про Бріттні Грайнер

Якщо Бут – найвідоміший торговець зброєю, то Бріттні – одна з найвідоміших баскетболісток світу.

Хто така Бріттні Грайнер Грає на позиції центрової та робить ефектні слемданки, її зріст 206 сантиметрів, вона власниця чималої кількості індивідуальних трофеїв та унікальних для баскетболістки досягнень. Вона дворазова олімпійська чемпіонка та 2-разова чемпіонка світу, чемпіонка жіночої NBA у складі "Фінікс Меркюрі" та дворазова чемпіонка Росії у складі команди з Єкатеринбургу.



У складі збірної США ставала олімпійською чемпіонкою у 2016 та 2020. У 2014 році Грайнер у складі збірної США виборола золоті медалі чемпіонату світу в Туреччині, а у 2018 – золото в Іспанії.





Бріттні Грайнер – одна з найталановитіших американських баскетболісток / фото Getty Images

Що робить Бріттні Грайнер, коли не сидить у російській в'язниці:

Що американська баскетболістка забула в Росії

Жіночий баскетбол – не надто прибутковий та популярний вид спорту. Навіть у WNBA складно заробити великі гроші, клуби дотаційні та працюють або на перспективу, або як іміджевий проєкт. Здебільшого вони є "бідними родичами" для чоловічої NBA, яка генерує надприбутки.

Через це світові зірки баскетболу (а це здебільшого американки) змушені в міжсезоння їхати грати за кордон. Та ж Бріттні виступала за китайський клуб, а також мала контракт з російським.

У Росії жіночий баскетбол також не є прибутковим бізнесом, проте через професійний спорт у росіян відмивають великі гроші олігархів, а на решту реалізується проєкт напускання пилу в очі Європі та світу. Російський спорт традиційно витрачав великі гроші на зіркових легіонерів. Грайнер – саме такий "варяг".

На жаль, чимало спортсменів вважають себе аполітичними й хочуть банально заробити, а тому їдуть навіть до тоталітарної держави.

Випадок Грайнер – не виключення. Навіть після її арешту та ув'язнення, не всі іноземні спортсмени виїхали з Росії та продовжили отримувати криваві гроші та наражати себе на небезпеку стати наступним заручником російських терористів. І не лише спортсмени – чимало людей досі ведуть бізнес з Росією, а деякі країни радо приймають потенційну чи явну п'яту колону Росії у себе вдома.

У Росії Грайнер намагалася бути своєю. Навіть для чогось набила собі зорі на плечах, такі ж як у російських зеків на зоні. Грайнер грала добре й, мабуть, думала, що "спорт поза політикою". Проте, жорстока реальність вкотре спростувала цю тезу, якою часто прикриваються любителі "легких грошей", які не хочуть думати, а звідки ж ці гроші беруться.

Чому вона опинилася у в'язниці

Бріттні Грайнер заарештували в аеропорту столиці Росії 17 лютого 2022 року, куди вона прилетіла з США. У її валізі знайшли гашишну олію в електронних цигарках, які вільно продаються в Нью-Йорку, проте, вважаються наркотиком у Росії.

На 0,702 грамма канабіоїдів легко могли закрити очі або традиційно для Росії "порішати", якби не час події.

Інцидент стався за кілька днів до початку вторгнення Росії до України, який у Москві подали, як частину глобального протистояння із так званим "колективним Заходом" і "гендерами" на чолі з "англосаксами".

Правовий нігілізм та вибіркове правосуддя є ознакою Росії, тому там 0,7 грама гашишного масла – це страшна контрабанда. А напад на суверенну державу – спецоперація, викрадення людей та катування й страти - "традиційні цінності".

Через це справу завели, не спустили на гальма. Ба більше, процес зробили показовим. Всупереч усьому російський суд дав спортсменці 9 років колонії – спочатку її тримали в СІЗО, а восени етапували до Мордовії та змусили носити ватнік та кутатись у шаль.

Приїдеш сюди? Молодець! Приїзди,

– саме так невідома співробітниця колонії №2 у селищі Явас в Мордовії прощалася з Бріттні Грайнер.

На кадрах прощання з Росією, які показали місцеві пропагандисти, це виглядає доволі кумедно, якщо абстрагуватися, згадати старі фільми про шпигунів і забути, що Росія – це терористична держава, де відсутнє правосуддя, діють жорстокі репресії, а в'язниці є "скрєпою", як і гомофобія.

Чому виник такий гучний резонанс у США

Арешт та ув'язнення Бріттні Грайнер спровокували шквал незадоволення у США. Річ у тім, що Грайнер не лише афроамериканка, але й відкрита гомосексуалка, вона офіційно одружена на іншій жінці й не приховує цього.



Бріттні Грайнер – відкрита представниця ЛГБТ / фото Getty Images

Цей факт відразу ж перетворив її справу на політичну. Власне, так і є.

За короткий термін Бріттні стала символом – у США розпочалася ціла кампанія, метою якої стало звільнення спортсменки. Її очолили зіркові баскетболісти-чоловіки. Проте, головною мішенню їхньої критики стали не росіяни, а влада США, зокрема, президент Байден.

Темношкірі американці в більшості традиційно голосують за демократів, а тому для Білого Дому, коли справа набула розголосу й по темі висловились такі суперзірки, як Кайрі Ірвінг і ЛеБрон Джеймс, звільнення Грайнер стало важливим пріоритетом і навіть справою честі. Якщо ще влітку США відмовлялись навіть говорити про можливість обміну баскетболістки на Бута, то з часом риторика суттєво змінилася.

Особливо після того, як Леброн Джеймс сказав, що на місці Бріттні "добре б подумав, чи хоче взагалі повертатися до Америки". І хоча пізніше він кілька разів перепрошував за цю фразу та давав їй більш скромне трактування, "жереб було кинуто".

Після її звільнення з фактичного полону, той же Леброн скаже про "великий день" для Америки та оголосить респект президенту Байдену. І хоча до президентських виборів ще далеко, кампанія вже давно почалася (принаймні, так вважає головний опонент Байдена – Дональд Трамп), а тут не може бути дрібниць.

Вважаю, це великий день для нас, американців, які повернули Бріттні Грайнер додому. Її присутність у спортивному світі має велике значення. Її дружина сумувала за нею. Сім'я сумувала за нею. Її клуб із Фенікса відчайдушно потребує її. Вона знову стала частиною баскетбольного братства та сестринства. Це великий день для нас. Слава президенту,

– заявив Леброн Джеймс в ефірі NFL on Prime щодо повернення Грайнер.

Чи всі задоволені

Звісно, не всі у США були раді такому обміну. У першу чергу, критики президента Байдена та адміністрації демократів. Свої в'їдливі коментарі розповсюдили симпатики Трампа, не стримався навіть його син – той самий, який нещодавно був проти надання зброї України.

Більш адекватні персонажі формулювали свої претензії обережніше, проте, зі схожим сенсом – як можна було міняти цю жінку на зірку злочинного світу.

Баскетболістка жіночої НБА на "торговця смертю". Допоможіть мені розібратися в цій угоді "Грайнер – Смерть". Все це схоже на одну із негативних точок в історії зовнішньої політики США. Чи я перебільшую?

– запитував популярний американський журналіст Джейсон Вітлок.

Як було в історії

Насправді обмін не створює значного прецеденту – обміни громадянами між державами або сторонами конфлікту, відкритого або вигаданого, відбувалися й раніше. Найбільш відомим був обмін між СРСР і Чилі за активного посередництва США радянського дисидента Буковського на чилійського комуніста у 1976 році, який залишився у пам’яті завдяки римі "Обміняли хулігана на Луїса Карвалана". Найбільш кінематографічним – обмін на "Шпигунському мості" радянського шпигуна Абеля на американського пілота Паверса.

Найгучнішим наразі є обмін ізраїльського солдата Гілада Шаліта на 1027 палестинців. З ним може посперечатись обмін героїв оборони Маріуполя на Медведчука. Нагадаємо, що кума Путіна обміняли на 200 полонених захисників України.





Ізраїльський солдат Гілад Шалід віддає честь Нетаньяху після звільнення з полону / фото Israel Defense Forces

Як бачимо, у таких ситуаціях, як обмін людей, доволі складно визначити універсальну модель та сталий "курс обміну". Швидше за все, це просто неможливо, адже для кожної держави її громадянин має особливу цінність. Комусь милий навіть Медведчук, хтось готовий віддавати тисячу ув'язнених, зокрема, й сотні засуджених за тероризм, лише за одну людину.

То чому б не порадіти, що одна з найкращих спортсменок в історії знову на свободі. Ну, а пан Бут і надалі буде покараний, адже його повернули до Росії. Що може бути гіршим?