Про завершення операції зі звільнення заручниці повідомив президент США Джо Байден. Він поспілкувався телефоном із Грайнер, яка вже вирушила додому.

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Замість олімпійської чемпіонки американці віддали росіянам торгівця зброєю Віктора Бута. Обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як Грайнер опинилася в російській в'язниці

Історія розпочалася 17 лютого 2022 року, коли американську баскетболістку затримали в аеропорту Шеремєтьєво, нібито за перевезення гашишного масла – наркотичної речовини. Рішенням російського суду її приговорили до 9 років позбавлення волі та одного мільйону рублів штрафу.

За дворазову олімпійську чемпіонку Росія вимагала торгівця зброєю Віктора Бута. Цей злочинець займався постачанням зброї до країн Африки.

Чим відома Бріттні Грайнер