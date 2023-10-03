"Вибив би з нього все лайно": непереможений Стівенсон вирішив провчити Ломаченка
Джерело:FightHype.com
Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко продовжує залишатися бажаним суперником для топ-боксерів. Черговою зухвалою заявою відзначився американець Шакур Стівенсон.
Кривдник Василя Ломаченка Девін Хейні вирішив піднятися у ваговій категорії, чим остаточно поховав мрії українця на реванш. Однак на бій з "Хай-Теком" претендують чимало топових боксерів.
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Стівенсон: Маю шанс відправити Ломаченка в нокаут
Непереможений американець Шакур Стівенсон вже неодноразово кидав виклик на бій Ломаченку. Проте ексчемпіон у трьох дивізіонах постійно уникав зустрічі зі своїм партнером по спарингах.
Стівенсон не сумнівається у своїй перемозі над українським боксером. Про це він вчергове наголосив у нещодавньому інтерв'ю.
Хотів би провести бій з Ломаченком. Не розумію, чому ні. Я вибив би з нього все лайно. Він має велике ім'я в легкій вазі, і якщо мені вдасться змусити його вийти в ринг, то світ зрозуміє, що я – справжній чемпіон. Я маю шанс відправити його в нокаут,
– заявив Стівенсон.
26-річний американець сподівається, що в наступному році бій з Ломою все ж таки відбудеться.
Сподіваюся, нам все ж вдасться організувати цей поєдинок. Не знаю, чому його команда тримає подалі від мене через наші спаринги,
– розповів Шакур.
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні взяв паузу в кар'єрі. Наразі одним з ймовірних його суперників називають Джорджа Камбососа.
- Шакур Стівенсон вже у листопаді побореться за один з поясів легкого дивізіону. Американець проведе бій за титул чемпіона WBC проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса. Поєдинок відбудеться 16 листопада у Лас-Вегасі.
- Зазначимо, що "Безстрашний", як називають Стівенсона, досі не знає гіркоти поразок на рингу. На його рахунку 20 перемог, в тому числі 10 дострокових.