З професійним спортом покінчено: аматорський клуб офіційно представив Хачеріді – фото

Євген Хачеріді був одним із найкращих захисників в українському футболі. Та от з віком та проблемами все змінилось.

Штурм з Іванкова презентував Євгена Хачеріді. Маститий захисник уже встиг дебютувати за свій новий клуб.

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В задоволення

Євген Хачеріді остаточно покінчив з професійним футболом та подався у аматори. Клуб Штурм із Київської області уже встиг представити своїм вболівальникам іменитого центрбека. Варто відзначити, що інформація про те, що Хачеріді доєднається до іванківського колективу була й раніше, проте сам гравець її заперечував.

До того ж Євген уже дебютував за клуб із Київщини. Центральний захисник з'явився у стартовому складі Штурма у матчі проти Пенуела. Досвідчений футболіст виступав під 4-им номером, хоча раніше практикував одягати футболку з цифрою 34. Іванківський колектив здобув суху перемогу 2:0. Штурм посідає 5-у сходинку (8 очок) в Групі 2 після 6-и зіграних турів, відстаючи від другого місця, котре дає нагоду команді зіграти у наступному раунді, всього на один бал.

Євген Хачеріді / ФК Штурм

Кар'єра Євгена Хачеріді

Перед переходом в Динамо центральний захисник встиг пограти у Волині під керівництвом Віталія Кварцяного, який і викував футболіста. Київський клуб заплатив за футболіста 750 тисяч євро.

За столичний колектив Євген провів 237 матчів, в яких забив 8 м'ячів та віддав 2 асисти. Один з голів Хачеріді, а саме у ворота донецького Металурга, став найкращим м'ячем за підсумками сезону УПЛ.

З "біло-синіми" центрбек двічі ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка та двічі Суперкубка країни. Також Євген виходив з киянами у останній чвертьфінал Динамо Ліги Європи та 1/8 Ліги чемпіонів.

Хачеріді покинув Динамо зі скандалом через свій характер. Після Києва Євген ще встиг пограти у ПАОК та Динамо Брест. У грецькому клубі Євген відзначився патріотичним вчинком. В одному з матчів кваліфікації до Ліги чемпіонів ПАОК зійшов з московським Спартаком. Фанати російського клуба вигукували образи в сторону Хачеріді, на що той просто продемонстрував "синьо-жовті" щитки. Така дія українця погано вплинула на його кар'єру в Греції, оскільки на той момент президентом ПАОКа був росіянин, який і попер футболіста з команди.

Свого часу футболістом цікавилися Боруссія Дортмунд та Шальке, на той момент Хачеріді коштував 9 мільйонів євро, що було його найдорожчим цінником.

За збірну України Хачеріді провів 51 матч, в яких забив три голи. Євген з "синьо-жовтими" зіграв на Євро-2012 та Євро-2016.

. За іванківський клуб також виступають такі імениті гравці, як: ворота Сергій Погорілий (грав у Металісті, Таврії та інших клубах УПЛ), форварди Володимир Лисенко (Олімпіку, Колосі та інших клубах УПЛ), Есеола (Кайраті з Казахстану, Зірці й інших клубах УПЛ) та півзахисник Євген Морозенко (Динамо-2, Вересі й інших клубах УПЛ).