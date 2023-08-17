Це буде другий поспіль виїзний матч іспанської першості для команди Карло Анчелотті. З інформацією видання, ворота у найближчому поєдинку Реала знову захищатиме наш Андрій Лунін, попри підписання Кепи із лондонського Челсі.

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Одноклубники прагнуть бачити українця у воротах

Однак така довіра не скасовує той можливий факт, що саме новачку мадридців буде більше довіряти місце у старті головний тренер Реала, аніж українському голкіперу.

На заваді планам Анчелотті може стати команда, у якій Лунін вже має авторитет та симпатію одноклубників. Партнери по Реалу впевнені, що українець заслужив місце у воротах в матчі проти Альмерії після "сухого" поєдинку з Атлетік Більбао 0:2.

Ба більше, що Кепа перебрався у Мадрид лише 14 серпня 2023 року. Оренда розрахована на сезон-2023/2024, після чого іспанський воротар повернеться у Челсі.

Нагадаємо, що такі різкі зміни у голкіперській позиції відбулись після травми Тібо Куртуа, який порвав хрести на одному з тренувань Реала перед стартом нового сезону. Бельгієць повернеться до гри не швидше квітня 2024-го.

Вслід за Тібо таку ж травму заробив центрбек мадридського клубу Едер Мілітао, який отримав пошкодження у грі проти Атлетік Більбао.

Цікаво, що ще перед сезоном-2023/2024 Анчелотті хотів викинути з команди Луніна. Однак трансфер заблокував президент Реала Флорентіно Перес, який вірить в українця та запевнив, що той відпрацює свій контракт до кінця. Схоже, що щось передчував власник "вершкових". Що не сподобалось італійському тренеру "Королівського клубу".

Але тепер Лунін неабияк допоможе команді за відсутності першого номера. Андрій не перестає приємно дивувати своєю надійністю та роботою під час тренувального процесу іспанського гранда. А дружина українського футболіста впевнена, що її чоловік зможе закріпити за собою звання першого номера команди.

Зверніть увагу! Початок матчу Альмерія – Реал 19 серпня о 20:30.