Карло Анчелотти лишь подтвердил информацию, которая была ранее. Андрей Лунин второй раз на старте сезона выйдет в старте Реала.

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Анчелотти: Затем мы посмотрим, кто будет выходить в старте в следующих играх

Украинский голкипер будет защищать владение мадридского клуба в выездном поединке против Альмерии. Это будет вторая подряд выездная игра для "сливочных".

Однако не все так положительно, как кажется с первого взгляда. Анчелотти доверит Лунину место в старте на следующую игру, но не дает гарантий, что именно Андрей будет играть в предстоящих поединках.

Итальянский тренер высоко оценивает игру новичка, взятого в аренду из Челси, Кепи. Анчелотти добавил, что Кепа имеет преимущество над украинцем, поэтому в будущем не будет делать ротаций двух голкиперов при отсутствии травмированного Тибо Куртуа.

Лунин завтра выйдет в стартовом составе. Но потом мы посмотрим, кто будет выходить в старте в следующих играх. Кепа? Он хорошо адаптируется. Ротация Кепа/Лунин? Не знаю. Уровень Кепы очень и очень высок. А Лунину не хватает опыта. Они не будут спасаться,

– ответил Анчелотти.

Жена украинского вратаря уверена, что Андрей сможет выиграть конкуренцию у Кепы.

Напомним, что накануне старта сезона первый номер Реала Тибо Куртуа получил травму. Бельгиец порвал кресты на одной из тренировок команды. Вратаря, как и Эдера Милитао, который тоже получил идентичную травму, уже успешно прооперировали.

Куртуа вернется к футболу не раньше апреля 2024 года. Поэтому мадридский Реал вынужденно взял в аренду Кепу до конца сезона-2023/2024.

Раньше была конфликтная ситуация между главным тренером и президентом клуба, мнение которых разделилось в вопросе приобретения нового вратаря. Флорентино Перес заблокировал любые трансферы вратарей, ведь верит в Лунина, что возмутило Анчелотти. Но травма Куртуа изменила все планы мадридцев.