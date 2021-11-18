Алкоголь, кальян та видалена заява: чому лідер боснійців пропустив матч із Україною

Міралем П'янич не потрапив у заявку Боснії і Герцеговини на поєдинок відбору ЧС-2022 проти збірної України. Футболіст Бешикташу спостерігав за матчем за межами поля.

Чому ж не було гравця турецького Бешикташу

31-річний центральний півзахисник несподівано не потрапив у список на гру останнього туру. Боснійці зіграли без трьох лідерів команди – Міралема П'янича, Едіна Джеко та Сеада Колашинаца. Щоправда, двоє останніх пропустили гру через пошкодження.

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За інформацією боснійських ЗМІ, футболіст добряче загуляв напередодні поєдинку та через порушення режиму був "викинутий" зі збірної. У мережі з'явились фото з клубу, де П'янич розпиває алкоголь та палить кальян.

Спростування інформації та видалена заява

В оточенні гравця заперечують цю інформацію, запевняючи, що ці фото були зроблені декілька років тому. А відсутність футболіста була викликана тим, що боснійці вже втратили усі шанси на плей-офф відбору. Тому головний тренер Івайло Петев дав Міралему відпочинок.



Міралем П'янич / Фото AS

Згодом на офіційному сайті Федерації футболу Боснії і Герцеговини з'явилось повідомлення, у якому назвали справжню причину відсутності у заявці ключового півзахисника. У заяві йдеться про неприпустимі дії, це натякає на те, що усі могли побачити на світлинах.

Ми не повинні забувати, що П'янич чудово грав за збірну. Але його дії неприпустимі. Незалежно від того, яка репутація гравця, те, що сталося, варто сприймати як наслідок психологічної втоми,

– йшлось у заяві.

Однак недовго пробув цей пост на сайті. Вже через декілька хвилин він був видалений.