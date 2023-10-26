Він зрадив мене, – Алієв зізнався, чому війна обірвала його спілкування з батьком

З початку повномасштабного вторгнення багато чинних та колишніх спортсменів змінили своє екіпірування на мультикам та піксель. Одним із таких став і колишній футболіст збірної України – Олександр Алієв.

Епатажний у минулому гравець, який є уродженцем Росії, одразу заявив, що буде захищати землю, де народилися його діти. І слова не розійшлися з діями – спочатку він вступив до територіальної оборони Києва, а згодом змінив її на службу в лавах ЗСУ.

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Алієв перестав спілкуватися з батьком

Такий вчинок не оцінив батько Олександра Алієва, який продовжує жити в Росії та підтримує агресію своєї країни щодо України. Колишній футболіст Динамо розповів про свою розмову з ним після 24 лютого 2022 року та пояснив, чому надалі їх спілкування навряд чи можливе.

28 лютого мій батько, військовий, сказав мені, що російські солдати прийшли вичищати нацизм. Мені було неприємно. Я йому сказав: "До побачення. Більше я з тобою не хочу спілкуватися". Він приїжджав на футбол до Донецька, Харкова, Сум. Кажу: "Отже, ти сидів з нацистами та фашистами?". Вболівав за Динамо, вболівав за сина.



Він зрадив і мене, і свою онучку, й онука. Якось він сказав, щоб діти переїжджали до Росії. Я кажу: "Вони ні ногою не будуть у цій країні виродків",

– сказав Алієв.

Зазначимо, що окрім служби в ЗСУ Олександр Алієв намагається бути корисним і в тилу. Зокрема, він підтримує свого найкращого друга Артема Мілевського, який після початку повномасштабного вторгнення зник з інформаційного поля, а пізніше виявилося, що має великі проблеми з алкогольною залежністю.

Алієв посприяв, щоб того госпіталізували, і зараз Мілевський повертається до нормального стану.

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