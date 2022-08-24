Колишній футболіст Динамо Алієв отримав грамоту від ЗСУ за свою службу в армії

Олександр Алієв, як і багато зірок українського спорту, після 24 лютого взяли до рук зброю. Колишній футболіст Динамо та збірної України став на захист рідної країни.

Алієв отримав відзнаку

Олександр Алієв спершу вступив до територіальної оборони столиці України, а вже згодом змінив на службу у лавах ЗСУ. Колишній футболіст не носиться з м'ячем по футбольному полю, а воює проти окупанта зі зброєю у руках.

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Раніше ексдинамівець заявляв, що буде воювати до того, часу поки Україні не переможе росію. Алієв запевнив, що не віддасть ворогу територію, де народились його діти.

За таку патріотичну позицію та мужність Алієв отримав грамоту від ЗСУ. Олександр отримав подяку присвячену до 31-ї річниці незалежності України. Колишній футболіст вдячний за таку відзнаку.

Приємно. Служу українському народу,

– підписав Алієв.



Алієв отримав грамоту / Фото з інстаграму колишнього футболіста

Раніше Алієв показав подарунки для наших військових від захисника Ярослава Ракіцького, який придбав дрони.