На офіційному сайті УЄФА з'явилися імена кандидатів на посади президента організації та європейських членів ради ФІФА. На пост президента головного футбольного органу Європи є лише один претендент – словенець Александер Чеферін.

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Чеферін продовжить керувати європейським футболом

Чинний президент УЄФА очолює організацію з 2016 року і тепер, скоріше за все, буде переобраний на ще один чотирирічний термін.

На посаду віцепрезидента ФІФА претендують угорець Шандор Чаньї та фін Арі Лагті. На місце віцепрезидента ФІФА, яке зарезервоване для британських федерацій, теж два кандидати – Девід Мартін (Північна Ірландія) та Деббі Г'юїтт (Англія).

Голосування за кандидатів відбудеться під час конгресу УЄФА 5 квітня 2023 року в столиці Португалії Лісабоні.

Варто нагадати, що УЄФА на чолі з Чеферіном відправила в бан весь російський футбол. Збірні та клуби країни-агресора не мають права брати участь у міжнародних змаганнях. Чиновник постійно наголошує, що поки продовжується війна в Україні, Росія не буде учасником європейських турнірів.

Проте словенець не був таким жорстким до Білорусі. Союзники російських загарбників досі грають у європейських змаганнях. Під час жеребкування їх розводять із українськими командами, а грають вони на нейтральних полях.

Варте уваги. Під керівництвом Чеферіна УЄФА запровадила Лігу націй для жіночих збірних, яка слугуватиме відбором на Олімпійські ігри. Дебютний турнір розпочнеться у 2023 році.