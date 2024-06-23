Фаворит не матиме мотивації: де дивитися матч Албанія – Іспанія

У понеділок, 24 червня, відбудуться матчі третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024. У програмі одинадцятого ігрового дня зустріч збірних Албанії та Іспанії.

Гра відбудеться у Штутгарті, на стадіоні "МХП-Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Албанія – Іспанія

Для збірної Албанії, в активі якої лише одне очко, це останній шанс вирвати путівку до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024. Для цього потрібно перемагати іспанців, які достроково забезпечили собі перше місце в групі.

Це буде вже дев'ята зустріч між цими збірними. Усі попередні вісім поєдинків виграла Іспанія. Баланс голів 31:3 на користь іспанців.

Матч Албанія – Іспанія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку. Одразу після фінального свистка буде опубліковано огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Албанії та Іспанії не потрапила до цього переліку.

Зазначимо, що в паралельній зустрічі зіграють збірні Хорватії та Італії. Італійців влаштує навіть нічия, тоді як хорватам для виходу в 1/8 фіналу необхідна виключно перемога.