Гра відбудеться у Штутгарті, на стадіоні "МХП-Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.
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Хто транслюватиме матч Албанія – Іспанія
Для збірної Албанії, в активі якої лише одне очко, це останній шанс вирвати путівку до 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024. Для цього потрібно перемагати іспанців, які достроково забезпечили собі перше місце в групі.
Це буде вже дев'ята зустріч між цими збірними. Усі попередні вісім поєдинків виграла Іспанія. Баланс голів 31:3 на користь іспанців.
Матч Албанія – Іспанія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".
Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Албанії та Іспанії не потрапила до цього переліку.
Зазначимо, що в паралельній зустрічі зіграють збірні Хорватії та Італії. Італійців влаштує навіть нічия, тоді як хорватам для виходу в 1/8 фіналу необхідна виключно перемога.