Барселона вийшла на 3-тє місце таблиці Ла Ліги після перемоги у меншості над Алавесом: відео

У суботу, 3 лютого, Барселона зіграла проти Алавеса у рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/2024. "Блаугранас" здобули легку виїзну перемогу.

Алавес – Барселона 1:3

Голи: Омородіон, 51 – Левандовський, 22, Гюндоган, 49, Вітор Роке, 63

Вилучення: Вітор Роке, 72 (Барселона)

3 лютого Барселона гостювала на полі середняка Ла Ліги у поточному сезоні-2023/2024. Вже у середині першого тайму гості на правах фаворитів розмочили нулі на табло. Левандовський вивів Барселону уперед 0:1. Саме з таким мінімальним рахунком команди пішли на 15-хвилинну перерву, повідомляє 24 Канал.

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Відпочинок пішов на користь обом колективам, які на старті другої частини гри обмінялись результативними ударами. Спершу Гюндоган подвоїв перевагу "блаугранас", а вже через дві хвилини Омородіон відквитав один гол для Алавеса – 1:2.

Однак вже на 63-й хвилині Вітор Роке збільшив перевагу каталонців знову до двох голів 1:3. Вже через 10 хвилин новачок Барселони перетворився із героя у невдахи. 18-річний бразильський нападник побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього вже другою у цьому поєдинку та перетворилась у вилучення. Вітор залишив команду Хаві у меншості.

Але навіть у більшості Алавес не зумів більше засмутити Пенью.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Барселони 1:3.

Завдяки цій звитязі підопічні Хаві, який покине клуб вкінці цього сезону-2023/2024, набрали вже 50 очок та підійнялись на 3-тю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. "Блаугранас" випередили Атлетіко, яке свій матч 23-го туру зіграє 4 лютого. У суперниках буде Реал.

Алавес із 36 балами йде 12-м серед 20 клубів.

Відеоогляд матчу лавес – Барселона