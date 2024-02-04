Алавес – Барселона 1:3

Голы: Омородион, 51 – Левандовский, 22, Гюндоган, 49, Витор Роке, 63

Удаление: Витор Роке, 72 (Барселона)

3 февраля Барселона гостила на поле середняка Ла Лиги в текущем сезоне-2023/2024. Уже в середине первого тайма гости на правах фаворитов размочили нули на табло. Левандовский вывел Барселону вперед 0:1. Именно с таким минимальным счетом команды ушли на 15-минутный перерыв, сообщает 24 Канал.

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Отдых пошел на пользу обоим коллективам, которые на старте второй части игры обменялись результативными ударами. Сначала Гюндоган удвоил преимущество "блаугранас", а уже через две минуты Омородион отквитал один гол для Алавеса – 1:2.

Однако уже на 63-й минуте Витор Роке увеличил преимущество каталонцев снова до двух голов 1:3. Уже через 10 минут новичок Барселоны превратился из героя в неудачника. 18-летний бразильский нападающий увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него уже второй в этом поединке и превратилась в удаление. Витор оставил команду Хави в меньшинстве.

Но даже в большинстве Алавес не сумел больше огорчить Пенью.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Барселоны 1:3.

Благодаря этой победе подопечные Хави, который покинет клуб в конце этого сезона-2023/2024, набрали уже 50 очков и поднялись на 3-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. "Блаугранас" опередили Атлетико, которое свой матч 23-го тура сыграет 4 февраля. В соперниках будет Реал.

Алавес с 36 баллами идет 12-м среди 20 клубов.

Видеообзор матча лавес – Барселона