Атлетік Більбао – Динамо 1:0
Гол: Вільямс, 77
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Кияни мінімально поступилися Атлетіку, який у минулому сезоні чемпіонату Іспанії посів тільки 10 місце. Єдиний гол у матчі було забито на 77 хвилині, коли баски провели контратаку лівим флангом.
Футболісти з Більбао перехопили м'яч поблизу штрафного киян і буквально завдяки декільком передачам вивели на ударну позицію Вільямса. Той легко переграв Георгія Бущана з меж штрафного.
Капітан Динамо та наставник команди Мірча Луческу апелювали до арбітра, мовляв, був офсайд. Та марно!
Зауважимо, що в цьому матчі зіграли "динамівські" збірники Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Ілля Забарний та Сергій Сидорчук
Атлетік Більбао – Динамо відео повного матчу
- На передсезонних зборах Динамо виграло тільки два матчі і стільки ж разів зазнало поразок. Ще чотири матчі киян завершилися внічию.