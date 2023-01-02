Перший на вихід: трансфер Роналду змусив Аль-Наср позбутись легіонера

Напередодні нового 2023 року Аль-Наср оголосив про зіркове підписання Кріштіану Роналду. Футболіст уклав контракт на 2 роки та обрав улюблений номер "7" на спині.

Для Аль-Насра це найбільше зіркове придбання в історії існування клубу. Таких гравців рівня Кріштіану Роналду у команді ще не було.

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Перші наслідки від трансферу Роналду

Щоправда, такі трансфери несуть за собою не лише приємні звістки для команди. Роналду став 9-м легіонером у Аль-Насрі. А от ліміт на легіонерів у чемпіонаті Саудівської Аравії складає 7 футболістів. Тому двом із них доведеться покинути команду.

Першим із таких вигнанців може стати Джалоліддін Машаріпов, який виступає за Аль-Наср із червня 2021 року. Узбекистанець грає на позиції лівого вінгера. Видання повідомляє, що Машаріпов не зарекомендував себе у новій команді, тому незабаром покине колектив. Футболіст вже виставлений на трансферний ринок.

Машаріпов провів за Аль-Наср 30 матчів, у яких відзначився 4 голами та 6 асистами.

Цікаво й те, що до приходу Роналду саме Машаріпов виступав під 7-м номером. Футболісту довелось віддати Кріштіану свій улюблений номер.

Наразі невідомо, хто стане другим вигнанцем з команди.

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