Активно сватали в Італію: Яремчук розповів, чи хотів би перебратись у колишній клуб Шевченка

Роман Яремчук готовий допомогти збірній Україні здобути путівку у плей-офф чемпіонату світу-2022. У найближчому майбутньому нападник Бенфіки не планує змінювати клуб.

У планах немає переїзду у Серію А

25-річний форвард збірної України порівняв чемпіонати Бельгії та Португалії. Роман Яремчук зізнався, що у його планах немає пункту зі зміною клубу.

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Форвард хоче повністю адаптуватись у Португалії та допомогти Бенфіці у наступних іграх. Він відзначив, що португальський чемпіонат вищий за рівнем гри, тут щільніше грають у захисті, а це створює додаткові проблеми для гравців групи атаки.

Заговорив футболіст і про Мілан, куди його активно сватали іноземні ЗМІ. Однак найближчим часом такого трансферу точно не буде.

Зараз у мене немає такої мрії – зіграти за Мілан. У мене є мрія якнайшвидше адаптуватися в Бенфіці і показувати свій найкращий футбол. У порівнянні з Бельгією у Португалії складний чемпіонат, бо всі закриваються в обороні проти тебе. Тяжко розкривати захист,

– розповів Яремчук.

Чому Мілан цікавився Яремчуком

Італійський клуб мав серйозні проблеми у атакувальній лінії. Відразу два нападники були травмовані. Мова йде про Олів'є Жиру та Златана Ібрагімовича. Однак обидва вже відновились від пошкоджень та потрохи виходять на футбольне поле в офіційних матчах.

Але і без цього Мілан хоче підсилити атаку, тому може шукати підсилення під час відкриття найближчого трансферного ринку.

Щоправда, Бенфіка хоче виручити за українського нападника чималу суму – 25 мільйонів євро.

Кар'єра Яремчука у Бенфіці

Наприкінці липня 2021 року Роман Яремчук поставив підпис під контрактом із Бенфікою. "Орли" підписали форварда збірної України до кінця червня 2026 року.

Перед цим українець протягом чотирьох років виступав за бельгійський Гент.

У сезоні-2021/2022 відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та такою ж кількість результативних передач.

Футболіст готується до вирішального матчу України у відборі чемпіонату світу-2022. В останньому турі кваліфікації "синьо-жовті" повинні перемагати Боснію і Герцеговину, тільки звитягу влаштовує команду Олександра Петракова. Зустріч розпочнеться 16 листопада о 21:45. Однак слід сподіватись на поразку фінів у грі проти Франції, яка вже оформила путівку у Катар.