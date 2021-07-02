Підтримуємо не імена, – активістка розповіла, як в Римі зустрічали українських футболістів

Українських футболівстів, які невдовзі гратимуть на Євро-2020, в Італії вже зустріли вболівальники. Вони ще з першого чемпіонату у всіх куточках країни слідкують за нашою командою.

Всі матчі переглядають не тільки у фан-зонах Риму, а й в інших містах держави. Про це в ефірі розповіла активістка української громади Олеся Татарин.

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За її словами, всі вболівальники радіють нагоді привітати і підтримати не просто українську команду, а честь і славу держави.

Ми разом зустріли їх, вболіваємо, готуємось і будемо на стадіоні. Наша команда – це наше обличчя. Ми підтримуємо не імена, а прапор України, наші кольори, наш герб,

– відзначила Татарин.

Вона зауважила, що всі квитки розкупили і на стадіон, і у фан-зонах центру міста. Також вболівальники планують організувати невеличкий марш – від однієї фан-зони до центру Рима та стадіону. Водночас це робитимуть за дотриманням обмежень, які ухвалили в місті.

Сьогодні, 2 липня, стартує чвертьфінал Євро-2020 грою між Швейцарією та Іспанією. Потім змагатимуться збірні Бельгії та Італії у Мюнхені. А також – Чехія зіграє з Данією. Завершальною грою чвертьфіналу стане гра нашої збірної з британцями. Гратимуть українські футболісти, на стадіоні в Римі о 22:00 за київським часом.

Як вболівальники зустрічали українських футболістів в Римі: дивіться відео