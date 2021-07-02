Всі матчі переглядають не тільки у фан-зонах Риму, а й в інших містах держави. Про це в ефірі розповіла активістка української громади Олеся Татарин.
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За її словами, всі вболівальники радіють нагоді привітати і підтримати не просто українську команду, а честь і славу держави.
Ми разом зустріли їх, вболіваємо, готуємось і будемо на стадіоні. Наша команда – це наше обличчя. Ми підтримуємо не імена, а прапор України, наші кольори, наш герб,
– відзначила Татарин.
Вона зауважила, що всі квитки розкупили і на стадіон, і у фан-зонах центру міста. Також вболівальники планують організувати невеличкий марш – від однієї фан-зони до центру Рима та стадіону. Водночас це робитимуть за дотриманням обмежень, які ухвалили в місті.
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