Дика поведінка організаторів: в тенісній Академії зіркового Надаля пролунав гімн Росії

Божевільний вчинок скоїли на юніорському тенісному турнірі Ten Pro в Академії зіркового іспанського тенісиста Рафаеля Надаля. На церемонії відкриття змагань увімкнули гімн Росії.

Змагання серед юніорів відбувається не під егідою міжнародних тенісних асоціацій. Тому організатори Ten Pro Global Tennis Junior Tour у Мальорці змогли увімкнули гімн Росії та дозволити використовувати ворожий прапор.

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Цинічний вчинок в Іспанії

Однак таким вчинком організатори підтвердили, що поважають Росію, попри повномасштабне вторгнення в Україну.

Юніорський турнір в Академії Рафаеля Надаля зібрала на корті чимало російських тенісистів та їх уболівальників на трибунах.

Відео з церемонії відкриття

Відзначимо, що засновником туру Ten Pro є громадянин Сербії Горан Новакович. А ця країна підтримує Росію, тому не дивно, чому на турнірі пролунав гімн країни-окупанта.

Раніше на цій Академії Надаль провів матч проти легендарного 98-річного українського тенісиста Леоніда Станіславського з Харкова. Було це у жовтні 2021 року.

У власній академії іспанця тенісисти провели кілька розіграшів, після чого ще довго розмовляли. Мрія українця здійснилась.