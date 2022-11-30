Змагання серед юніорів відбувається не під егідою міжнародних тенісних асоціацій. Тому організатори Ten Pro Global Tennis Junior Tour у Мальорці змогли увімкнули гімн Росії та дозволити використовувати ворожий прапор.
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Цинічний вчинок в Іспанії
Однак таким вчинком організатори підтвердили, що поважають Росію, попри повномасштабне вторгнення в Україну.
Юніорський турнір в Академії Рафаеля Надаля зібрала на корті чимало російських тенісистів та їх уболівальників на трибунах.
Відео з церемонії відкриття
Відзначимо, що засновником туру Ten Pro є громадянин Сербії Горан Новакович. А ця країна підтримує Росію, тому не дивно, чому на турнірі пролунав гімн країни-окупанта.
Раніше на цій Академії Надаль провів матч проти легендарного 98-річного українського тенісиста Леоніда Станіславського з Харкова. Було це у жовтні 2021 року.
У власній академії іспанця тенісисти провели кілька розіграшів, після чого ще довго розмовляли. Мрія українця здійснилась.