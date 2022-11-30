Соревнования среди юниоров проходят не под эгидой международных теннисных ассоциаций. Поэтому организаторы Ten Pro Global Tennis Junior Tour в Мальорке смогли включить гимн России и разрешить использовать враждебный флаг.

Вот так Главу теннисной федерации Польши обвинили в сексуальных домогательствах

Циничный поступок в Испании

Однако таким поступком организаторы подтвердили, что уважают Россию, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Юниорский турнир в Академии Рафаэля Надаля собрала на корте немало российских теннисистов и болельщиков на трибунах.

Видео с церемонии открытия

Отметим, что основателем тура Ten Pro является гражданин Сербии Горан Новакович. А эта страна поддерживает Россию, поэтому не удивительно, почему на турнире раздался гимн страны-оккупанта.

Ранее на этой Академии Надаль провел матч против легендарного 98-летнего украинского теннисиста Леонида Станиславского из Харькова. Это было в октябре 2021 года.

В собственной академии испанца теннисисты провели несколько розыгрышей, после чего еще долго разговаривали. Мечта украинца сбылась.