Агуеро визначився з новим клубом: команда Мессі не поспішає з трансфером

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро серйозно налаштований переїхати на "Камп Ноу". Футболіст хоче приєднатись до Барселони.

Принципова позиція Агуеро

Аргентинський форвард Серхіо Агуеро покине Манчестер Сіті після завершення цього сезону. Футболіст потрапив в око багатьох європейських клубів, серед яких є туринський Ювентус.

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Однак 32-річний аргентинець хоче пограти в одній команді з земляком Ліонелем Мессі. Досвідчений гравець готовий навіть піти на зниження зарплати, щоб перехід таки здійснився.

В Агуеро є лише одна умова для переходу. Каталонський клуб повинен втримати у складі його близького друга Ліонеля Мессі. При цьому форвард МанСіті готовий до ролі запасного форварда в іспанському гранді.

Агуеро вже контактував з представниками Барселони, а керівництво "синьо-гранатових" знають про наміри Серхіо.