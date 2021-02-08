Шахтар зіграє матч Кубка України на стадіоні Лобановського

Президент Агробізнеса Олег Собуцький розповів, де відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Клуб домовився з Шахтарем про проведення кубкового матчу в Києві на стадіоні імені Лобановського.

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Зіграємо в Києві, тому що зараз непередбачувані погодні умови. Ми не ризикуємо, адже раніше з Інгульцем були питання щодо підготовці поля. Ми запропонували Шахтарю зіграти в Києві, вони з радістю погодилися, тому що у них щільний графік,

– поділився Собуцький у коментарі.

До слова, матч 1/4 фіналу Кубка України між Агробізнесом та Шахтарем запланований на 3 березня, початок о 18:00.

Всі пари 1/4 фіналу Кубка України: