Агент Супряги розповів деталі переходу українського нападника до Сампдорії

Український форвард Владислав Супряга перейшов в оренду до італійської Сампдорії. Але клуб ма право викупити його контракт.

Радилися з Шевченком

В передостанній день трансферного вікна Сампдорія оголосила про оренду Супряги. Вже тоді було відомо, що італійська команда буде мати право на викуп його контракту.

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Агент гравця Олександр Яковенко розповів, на яких умовах Супряга перейшов в Сампдорію. За його словами, італійська команда орендувала футболіста на пів року. А також має опцію продовження оренди ще на рік. І право на викуп його контракту.

Зарплату Супрязі продовжать платити обидва клуби. Про яку суму та які співвідношення – не вказується.

При цьому Супряга міг перейти у швейцарський Базель. Ця команда ще наприкінці грудня 2021 року розпочала переговори. Але в останній момент Сампдорія перебила всі пропозиції.

"Щодо тренера Сампдорії, він дзвонив і Андрію Шевченку та Луїджі Ночентіні, який із Владом працював у Дніпрі та Мірчі Луческу. З усіма він радився та абсолютно всі у клубі були зацікавлені у приході Влада", – розповів Олександр Яковенко.

Яковенко проговорився, що сума оренди – 2 мільйони євро. Хоча Transfermarkt вказує суму в 500 тисяч євро.

Варто додати, що Супряга вже встиг дебютувати за Сампдорію. В неділю, 6 лютого, він вийшов на заміну в першому таймі замість Габб'ядіні, який отримав травму. Але в другому таймі футболіст був замінений, загалом провівши на полі лише 30 хвилин. Згодом головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло пояснив таке незвичне рішення.