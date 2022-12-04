Демірспор – не рівень Ракіцького, – агент поділився інсайдом про продовження кар'єри захисника

Колишній гравець збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракіцький вирішив розірвати контракт із турецьким Адана Демірспором. Футболіст сподівається повернутися в чемпіонат України.

Український футболіст Ярослав Ракіцький покинув турецьку Суперлігу, розірвавши контракт із Адана Демірспором. В статусі вільного агента 33-річний захисник взимку може перейти до нового клубу.

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Ракіцький мріє про повернення в Україну

Максим Дудченко, агент футболіста, пояснив несподіване рішення Ярослава залишити благополучний турецький клуб.

Співпрацю з Аданою Демірспором вирішили завершити, тому що цей клуб – не рівень Ярослава. Ми дуже хотіли б повернення в Україну, але поживемо – побачимо,

– сказав Дудченко.

Варто відзначити, що Ярослав міг повернутися до складу донецького Шахтаря ще влітку 2022 року. Але тоді сторони не змогли домовитися про умови особистого контракту.

Після успішного виступу "гірників" у Лізі чемпіонів, цілком можливо, Ракіцький повернеться у рідний клуб.

Не дивлячись на заяву агента про невідповідний рівень турецького клубу, показники Ярослава не надто вражають. Українець зіграв 9 поєдинків, у яких відзначився лише одним асистом. Ба більше, гравець заробив два вилучення в чемпіонаті. Пам'ятаючи бомбардирські здібності Ракицького та його гарматні удари, не можна назвати вдалим його відрізок кар'єри у турецькій Суперлізі.