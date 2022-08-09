Шахтар хоче більшу компенсацію, – агент Мудрика про потенційний трансфер футболіста в Європу

Останнім часом у ЗМІ з’являється все більше інформації щодо потенційного переходу лідера донецького Шахтаря Михайла Мудрика до одного з клубів провідних європейських чемпіонатів. Офіційний представник вінгера "гірників" Олексій Альохін прокоментував цю інформацію.

Альохін: Війна сплутала всі карти

За словами Альохіна, у Мудрика є "величезне бажання перейти в один із європейських топчемпіонатів". Це пов'язано з тим, що чемпіонат України цього року буде набагато слабшим, ніж попередні.

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Від’їзд легіонерів, проведення матчів не на найкращих полях, багатогодинні переїзди автобусом, звичайно, навряд чи сприяють прогресу гравця. Моя думка, що якби не було війни, то Шахтар – найкращий варіант для продовження кар’єри Михайла. Як то кажуть, війна сплутала всі карти,

– сказав агент футболіста.

Агент Мудрика запевнив, що Шахтар відхилив усі пропозиції.

"Отримавши, на мій погляд, кілька солідних фінансових пропозицій як для клубу, так і для гравця, і з огляду на те, що відбувається в нашій країні, ми з гравцем сподівалися, що Шахтар прийме одну з них. Але зараз Шахтар відхилив усі пропозиції. У клубі хочуть отримати більшу компенсацію.

Приємно, що директор із футболу Шахтаря Даріо Срна високо оцінив Мудрика, поставивши його в один ряд із зірками світового футболу. Приємно й те, що за останні роки Шахтар інвестував великі гроші в талановитих легіонерів, але найзатребуванішим і найдорожчим виявився Михайло Мудрик", – зазначив Альохін.

Також Альохін наголосив, що Мудрик хоче розвиватися, грати на найвищому рівні та захищати кольори національної збірної.

Зараз Михайло Мудрик – гравець Шахтаря, він з повагою ставиться до свого клубу, є великим професіоналом і віддається на 100% як в офіційних матчах, так і на тренуваннях,

– долав представник Михайла.

Позиція "гірників"