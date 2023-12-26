Дика ситуація в Азербайджані: легендарного ексгравця Челсі та Юве звільнили через похорон матері

Адріан Муту не встиг пропрацювати і півроку у Нефтчі. Тренер залишився без роботи навіть після виграного матчу через від'їзд на Батьківщину.

Відомий у минулому румунський футболіст Адріан Муту намагається будувати тренерську кар'єру. Правда, поки що у ексфорварда з цим не складається.

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Не хотіли відпустити на похорон

На жодному із місць роботи Адріан не протримався більше двох років. Так само дивним чином Муту залишив свій останній клуб – азербайджанський Нефтчі.

Румун очолив клуб з Баку лише в липні цього року. За його керівництва команда виграла 10 з 23-х матчів, але після останнього Муту був звільнений, хоч його Нефтчі і виграв (2:0 проти Кяпаза).

Справа у тому, що в цей час Адріан не був з командою. Тренер вирушив на Батьківщину з поважної причини, а саме похорон матері. Тим не менш, боси Нефтчі вирішили попрощатися із Муту.

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Що цікаво, румун вирішив не вимагати річну компенсацію, яка йому належала б за контрактом. Сама угода була дійсна до 2025 року, тож Адріан хоче лише шестимісячну зарплату, яка становить 350 тисяч євро.

Досягнення Адріана Муту