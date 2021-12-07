4 вилучення, камбек гостей та втрачений титул: відео шаленої гри за чемпіонство у Парагваї

Неймовірний матч видали у чемпіонаті Парагваю. У поєдинку Гуарані– Серро Портеньйо команди визначали чемпіона країни.

Нереальний матч

В останньому 18-му турі господарям матчу Гуарані потрібно було лише перемагати, щоб гарантувати собі чемпіонство. Їх суперником став Серра Портеньйо, який був прямим опонентом за перше місце.

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На 15-й хвилині поєдинку гості почали грати у меншості – вилучення отримав Алан Бенітес. Футболісти Гуарани швидко скористали більшість та до перерви м'яч двічі побував у воротах суперника. Перша 45-хвилинка завершилась з рахунком 2:0.

Вибух мозку від такої кінцівки поєдинку

Найдраматичнішою була кінцівка матчу. Вже у компенсований арбітром час суддя показав три червоні картки. А все через що? На другій доданій хвилині на футбольному полі розпочалась сутичка. Її результат – два вилучення у складі господарів, "Червоне світло" перед собою побачив воротар, тому його місце у рамці воріт зайняв польовий гравець. Це значно допомогло супернику.

Здавалось, що Гуарані вдасться дотримати позитивний та такий потрібний переможний результат. Але гості були іншої думки. За дві хвилини гравці Серри Портеньйо забили двічі та встановили рівні цифри на табло – 2:2.

За вилучення теж нічия – 2:2

На 90+13 хвилині четверту червону картку у зустрічі суддя продемонстрував гравцю гостей Хуану Патіньо. Автор голу у ворота господарів на радощах зняв футболку та отримав картку червоного кольору.

За вилученнями команди також зрівнялись – 2:2. Догравали обидва клуби удев'ятьох.

Відео святкування

Гуарані так і не вдалось здобути перемогу. Матч із нереальним закінченням завершився бойовою в усіх контекстах цього слова мировою – 2:2.

Серро Портеньйо зберіг за собою перше місце у чемпіонаті Парагваю, втримавши відрив від Гуарани у два очки.

Відеоогляд матчу