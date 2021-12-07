Нереальный матч

В последнем 18-м туре хозяевам матча Гуарани нужно только побеждать, чтобы гарантировать себе чемпионство. Их соперником стал Серра Портеньо, являвшийся прямым оппонентом за первое место.

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На 15-й минуте поединка гости начали играть в меньшинстве – удаление получил Алан Бенитес. Футболисты Гуарани быстро воспользовались большинство и до перерыва мяч дважды побывал в воротах соперника. Первая 45-минутка завершилась со счетом 2:0.

Взрыв мозга от такой концовки поединка

Самой драматичной была концовка матча. Уже в компенсированное арбитром время судья показала три красных карточки. А все из-за чего? На второй добавленной минуте на футбольном поле началась драка. Ее результат – два удаления в составе хозяев, "Красный свет" перед собой увидел вратарь, поэтому его место в рамке ворот занял полевой игрок. Это сильно помогло сопернику.

Казалось, что Гуарани удастся удержать положительный и столь нужный победный результат. Но гости были иного мнения. Через две минуты игроки Серри Портеньо забили дважды и установили равные цифры на табло – 2:2.

За удаление тоже ничья – 2:2

На 90+13 минуте четвертую красную карточку во встрече судья продемонстрировал игроку гостей Хуану Патиньо. Автор гола в ворота хозяев нарадостях снял футболку и получил карточку красного цвета.

По удалениям команды также сравнялись – 2:2. Доигрывали оба клуба в девятерых.

Видео празднования

Гуарани так и не удалось одержать победу. Матч с нереальным окончанием завершился боевой во всех контекстах этого слова мировой – 2:2.

Серро Портеньо сохранил за собой первое место в чемпионате Парагвая, удержав отрыв от Гуарани в два очка.

Видеообзор матча