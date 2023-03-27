Все, аби Мессі опинився в МЛС: 29 американських клубів готові одночасно платити зарплату Ліонелю
Джерело:Sport.es
Усі 29 колективів МЛС готові докласти зусиль, аби Мессі опинився в американському чемпіонаті. Усі погодилися розділити заробітню плату аргентинця.
Багаторазовий володар Золотого М'яча може отримувати зарплату відразу від 29-и американських клубів. Команди МЛС чудово розуміють, яку користь може принести потенційний прихід Мессі.
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Заради власної вигоди
Діло в тому, що регламент північноамериканської ліги має жорсткі обмеження щодо річних заробітніх плат футболістів. В МЛС гравець максимум що може отримувати – це 3 мільйона євро, а також є винятки, які можуть заробляти 6 мільйонів євро в рік, проте таких виконавців у команді не має бути більше трьох.
Наврядчи аргентинська легенда погодиться на такі "скромні" гроші, тому колективи МЛС вирішили вигадати цікаву схему. Близько місяця тому відбулося загальне зібрання представників американських клубів, на якому ухвалили сенсаційне рішення. Зарплатню Мессі готові ділити усі 29 учасників, а чемпіон світу нехай сам обирає собі команду, заради якої перетне океан, оскільки аргентинець до цього часу не може домовитись із ПСЖ.
На такий хід команд МЛС підштовхнула загальна вигода, оскільки колективи чудово розуміють очевидну річ. Прихід Мессі у американський чемпіонат створить медійний вибух, приплив нових фанатів та ще й згенерує рекламні контракти для ліги. Це стане прекрасною анонсом напередодні ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика.
Аргентинець у ПСЖ
- Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до літа 2023-го року. До французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги.
- За французький колектив Мессі провів 65 поєдинків, забив 29 голів та віддав 32 асиста.
- В складі ПСЖ Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі. І за таким розвитком подій вже і не підкориться. Оскільки ПСЖ вилетів від Марселя в 1/8 Кубка Франції, а переможний гол у матчі забив саме Руслан Маліновський.
- Також перебуваючи у складі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч".