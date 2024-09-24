У будинку Мілевського провели обшуки: відома причина
Джерело:Sport-express
У вівторок, 24 вересня, поліція провела обшуки в будинку, де проживає колишній футболіст збірної України Артем Мілевський. Вони пов'язані з діяльністю друга екскапітана київського Динамо.
Сергія Третьяка підозрюють в організації договірних матчів. Про це повідомляє видання Sport-express.
Читайте також Осічка Динамо та Полісся, голепад від Шахтаря та успіх Карпат: турнірна таблиця УПЛ після 7 туру
Реакція Мілевського і Третьяка
Артем Мілевський заявив, що шокований і наразі не готовий давати коментар. Він додав, що йому треба відійти трішки від цієї ситуації.
Натомість Сергій Третьяк дещо деталізував, у чому саме його підозрюють. Він заявив, що обшуки пов'язані з кіберспортивними змаганнями:
Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації. Більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом.
Дивіться відео з обшуком у будинку Мілевського
Нагадаємо, що це вже не перший обшук у будинку Мілевського та Третьяка. У січні правоохоронці також навідувалися до їх оселі, але тоді підозрюваним був колишній власник будинку.