24 лютого ніколи не забуду, це лишиться назавжди, – Гераскевич про перший день війни

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ще до початку повномасштабної війни закликав світ звернути увагу на Україну. Під час свого виступу на Олімпіаді-2022 він продемонстрував плакат: "Ні війні в Україні".

Гераскевич: Це жахливо, не зрозуміло

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Гераскевич розповів, як його застала повномасштабна війна. Спортсмен з перших днів висвітлював події в Україні для світових ЗМІ.

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Війна почалася на 9 день після повернення з Олімпійських ігор, я був у Києві. Чув вибухи навколо, напевно, як і більшість українців. Почали надходити повідомлення про війну,

– сказав Гераскевич.

"Тоді я відразу поїхав до своєї сестри, яка навчається в Києві. Вона живе в іншій частині міста, а сама з Одеси, тому допоміг їй виїхати до батьків. Потім з сім'єю поїхали до рідних, які живуть у Київській області, там побув деякий час. Через кілька днів почали возити гуманітарну допомогу.

Цей день ніколи не забуду, він це лишиться назавжди, на жаль. Це жахливо, не зрозуміло. Було важливо надати правдиву інформацію. Оскільки в перші дні не було багато світових ЗМІ в Україні. Вони не встигли заїхати, тому не всім країнам була зрозуміла ситуація. Всі знали, що Росія напала, але що саме в нас коїться їм було невідомо. Бо ж росіяни казали, що будуть лише військові об'єкти бомбити. В цьому напрямку вирішили працювати", – зазначив спортсмен.

Владислав Гераскевич: що відомо про спортсмена

Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Іграх.

Він посів у Пекіні 18-ту сходинку.

Найкращий його результат у кар'єрі на Кубку світу – 6-те місце.