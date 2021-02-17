22-річна чемпіонка світу з Росії раптово завершила кар'єру: фото красуні

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в командному багатоборстві, чемпіонка світу 2015 року в вправі на брусах російська гімнастка Дар'я Спірідонова оголосила про рішення завершити спортивну кар'єру.

Як написала у себе в інстаграмі 22-річна росіянка, це була велика і важка дорога довжиною в 15 років, але вона прийняла важливе і усвідомлене рішення поставити крапку.

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"Під час карантину було багато вільного часу, для роздумів про подальше життя. Я загорілася своїми цілями і вирішила спробувати реалізовувати їх", – зізналася колишня спортсменка, натякнувши на роботу в салоні краси.

Що відомо про Спірідонову

22-річна Спірідонова є чемпіонкою світу у вправі на брусах (2015), володаркою двох срібних медалей чемпіонату світу (команда) і двох бронзових (команда, бруси), дворазовою чемпіонкою Європи (команда, бруси), срібла ЧЄ (бруси) і двох бронзових нагород (команда, бруси).