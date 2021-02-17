Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова объявила о решении завершить спортивную карьеру.

Как написала у себя в инстаграме 22-летняя россиянка, это была большая и трудная дорога длиной в 15 лет, но она приняла важное и осознанное решение поставить точку.

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"Во время карантина было много свободного времени, для размышлений о дальнейшей жизни. Я загорелась своими целями и решила попробовать реализовывать их", – призналась бывшая спортсменка, намекнув на работу в салоне красоты.

Что известно о Спиридоновой

22-летняя Спиридонова является чемпионкой мира в упражнении на брусьях (2015), обладательницей двух серебряных медалей чемпионата мира (команда) и двух бронзовых (команда, брусья), двукратной чемпионкой Европы (команда, брусья), серебро ЧЕ (брусья) и двух бронзовых наград (команда, брусья).