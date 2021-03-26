19-річний тенісист з Великої Британії втратив свідомість прямо під час матчу у Маямі: відео

У четвер, 25 березня, британський тенісист Джек Дрейпер дебютував на турнірі ATP у Маямі (США). Британець не зумів дограти матч до кінця через сонячний удар.

Неприємний дебют

Джей Дрейпер отримав від організаторів турніру у Маямі wildcard. У стартовому матчі змагань британець вийшов на корт проти представника Казахстану Михаїла Кукушкіна.

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Вже за рахунку 5:6 у першому сеті британський тенісист взяв медичний тайм-аут, щоб виміряти тиск. Після консультації з медиками 19-річний тенісист вирішив продовжувати поєдинок. Але вже у брейк-пойнті намагався дістати м'яч та звалився на корт. Медики, які були неподалік, миттєво підбігли до британця, це зробив і його суперник.

Дрейпер втратив свідомість через сонячний удар. Після медичної допомоги тенісист підійнявся на власні ноги, але продовжити зустріч вже не зміг.

Раніше Дрейпер 6 разів ставав переможцем на турнірах ITF. У 2018 році зіграв у фіналі юніорського Вімблдону.

Кукушкін вийшов у наступне коло турніру, де на нього вже чекатиме поєдинок проти росіянина Аслана Карацева. Тенісисти вийдуть на корт у Маямі 27 березня.

Відеоогляд гри та моменту падіння Дрейпена