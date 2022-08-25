133 спортсмени вже загинули, 6 поранені, 23 знаходяться в полоні, – Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про атлетів, які захищають країну від окупантів. Він повідомив, скільки спортсменів загинуло під час війни з росією.

Гутцайт: Ми знаємо, ми пам'ятаємо

На жаль, від російської агресії вже загинули 133 спортсмени. 23 атлети перебувають у полоні окупантів.

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133 спортсмени вже загинули, 6 поранені, 23 знаходяться в полоні. Ми знаємо, ми пам'ятаємо. Ви бачили, що міністерство знає про кожну людину. Звісно, що ми будемо спілкуватись з родинами, зі спортсменами, щоб допомагали родинам всім, чим тільки можливо,

– сказав Гутцайт.

Успіхи українських атлетів