Світоліна: Ціною власного життя виборюють для нас свободу

Ціла плеяда тенісистів першими привітали земляків із національним святом – Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Сайт 24 каналу зібрав підбірку привітань українських спортсменів із Днем Незалежності.

Варто побачити Ярмоленко разом із синами привітав із Днем Незалежності, процитувавши вірш Шевченка: відео

Перша ракетка України процитувала шматок гімну країни, які втілились у реальність. Світоліна подякувала нашим бійцям, які власним життям виборюють для нас свободу.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу"…Ці слова із гімну України стали пророчими. За свою свободу ми будемо боротися! Вітаю всіх із Днем Незалежності! Дякую нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя виборюють для нас свободу та майбутнє!,

– написала Світоліна.



Еліна Світоліна / Фото з інстаграму тенісистки

Леся Цуренко та Марта Костюк виклали красиві світлини у вишиванках.

З днем народження, Ненько,

– підписала тенісистка Марта Костюк.



Марта Костюк / Фото з інстаграму тенісистки



Леся Цуренко / Фото з інстаграму тенісистки

На своїй сторінці у фейсбуці українців зі святом привітав олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк.

24.08.19991 – ми отримали Незалежність

24.02.2022 – ми дізнались про її справжню ціну!

З Днем Незалежності, Україно!

Переможемо!,

– оригінально привітав борець-депутат.

Не забув рідну неньку привітати колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. Футбольний наставник подякував військовим за кожен новий день.

Сьогодні, в тридцять перший рік Незалежності України ми виборюємо право бути вільними і жити з мирним небом. Я хочу подякувати кожному хто зараз захищає нашу свободу, ми завжди пам‘ятаємо наших Героїв які віддали життя за Україну. Українці незламні, перемога буде за нами З Днем Незалежності! Слава Україні,

– привітав Шевченко.

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Лівий захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко виклав колаж із власних світлин у футболці збірної України.

З днем Незалежності, рідненька! Все буде Україна!,

– написав Зінченко.



Олександр Зінченко / Фото з інстаграму футболіста

Колишній боксер Володимир Кличко, який після 24 лютого поповнив ряди територіальної оборони Києва, привітав рідну Батьківщину зі святом. Кличко-молодший записав відеозвернення.

Свобода не буває безкоштовною,

– підписав ролик Володимир.

Володимир Кличко привітав з Днем Незалежності: дивіться відео

Андрій Ярмоленко разом із синами Іваном та Данило записали привітання на відео.

З Днем Незалежності, люба моя країна. Радий вітати зі світом кожного українця. Найбільша цінність для нас – це свобода. І кожного дня ми прокидаємося вільними та сильними. Кожного для ми наближаємося до своєї перемоги, і я вірю в перемогу, впевнений, що обов'язково переможемо,

– привітав капітан збірної України.

Футболіст Аль-Айна процитував вірш Тараса Григоровича Шевченка.

Відеозвернення Андрія Ярмоленка

Усик: Ми боремося за свою незалежність

Олександр Усик зробив чудовий подарунок для країни передодні великого державного свята. Боксер переміг у реванші Ентоні Джошуа та зберіг чемпіонські титули. Попереду Усик буде змагатись за звання абсолютного чемпіона світу.

Кожному українцю хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремося за свою незалежність, і ми будемо продовжувати це. А доки б'ється наше серце, слава Богу за все. Слава Україні! з Днем Незалежності України!,

– сказав Усик.

Усик привітав зі святом: дивіться відео

Роман Зозуля, який ще від початку бойових дій на Донбасі допомагає нашій армії, привітав усіх із Днем Незалежності.