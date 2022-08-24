Про успіхи українських спортсменів розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"З початку року більше 1500 медалей вибороли. В такий складний час всі спортсмени дуже мотивовані і налаштовані на перемоги. Їм це вдається. Я хочу подякувати спортсменам, тренерам, усій спортивній спільноті та привітати з Днем Незалежності України", – заявив Вадим Гутцайт.

Варте уваги Гутцайт пояснив, чому Україна не підписала заяву щодо усунення росії та білорусі від організацій

За його словами, зараз в Україні намагаються відновити всеукраїнські змагання з різних видів спорту. А також займатися підготовкою до Олімпіади-2024 в Парижі.

"Працюємо над тим, щоби й там лунав наш гімн, щоби наші спортсмени підіймалися на п'єдестали", – сказав міністр.

Бан для росії та білорусі

Своїми досягненнями українські спортсмени також посилюють боротьбу України на дипломатичному фронті. Вони доносять світу правдиву інформацію про злочини росії в Україні.

"Це дуже непроста робота, але ми всі її виконуємо. росіян і білорусів не повинно бути на спортивних аренах. Вони дуже хочуть пролізти, але ми працюємо і будемо працювати, щоб ми не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях", – запевнив Вадим Гутцайт.