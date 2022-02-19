На 100% упевнений, що це донос, – Верняєв про ситуацію з проваленим допінг-тестом

Український гімнаст Олег Верняєв прокоментував ситуацію із позитивним допінг-тест. Спортсмен вважає цю ситуацію дуже дивною, адже за такий короткий термін до нього двічі приходили із допінг-контролю.

Перший допінг-тест був негативний

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики відверто розповів усю історію із проваленим допінг-тестом. Усе розпочалось у міжсезоння, коли спортсмен відновлювався від травми плеча.

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Олег Верняєв, як і усі спортсмени, стоїть на допінг-контролі, який перевіряє атлетів на вживання заборонених препаратів, які можуть позитивно вплинути на результат.

Перший тест український гімнаст здав 10 листопада. Після тижня очікування спортсмен отримав відповідь, що все нормально. Верняєв здивувався, що вже за 16 днів до нього знову навідались із тестом. Два візити за 16 днів. Таку ситуацію Верняєв називає дивною, адже його ніколи ще не перевіряли двічі за такий короткий термін.

Я довгий час стою на допінг-контролі, і мене в принципі раз на місяць перевіряють упродовж п'яти років. Вони, не попереджаючи приходять раз на місяць, і я знаю, що раз на місяць до мене прийдуть обов'язково, до ворожки не ходи,

– заявив гімнаст.

За словами Верняєва, усі добре знають обережне ставлення Олега до будь-яких препаратів. Адже будь-який із них може викликати негативні наслідки.

Верняєв: Ніколи не було такого, щоб здати 2 тести за 2 тижні

У грудні олімпійський чемпіон отримав лист, у якому йдеться, що в його організмі знайшли заборонену речовину мельдоній.

Після чого Верняєв мав розмову на цю тему з колишнім лікарем збірної України з баскетболу. Він теж не зрозумів такого контролю та заявив, що назвав таку ситуацію аномальним доносом.

"Я йому розповідаю без подробиць ситуацію, що ось, 2 тести за 2 тижні. "То це ж анонімний донос", – каже він. А я сам такого не знав. Він каже: "У нас як, у всіх федераціях одна й та сама система, тебе хтось підловив, сипнув щось, роблять дзвінок до міжнародної федерації чи антидопінгового центру України і кажуть, що підозрюють такого. Вони починають жорстко ловити", – розповів гімнаст.

Тобто я говорю, що 2 тести за 2 тижні ніколи не було. Я на 100% упевнений, що це донос,

– сказав Верняєв.

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