У Мінспорту Росії повідомили, що 100 російських спортсменів змінили громадянство. Країна-агресор не задоволена перебігом подій, пише 24 Канал, посилаючись на росЗМІ.

Варте уваги "Росіяни відмовляться від участі": атлети з країни-агресора свідомо можуть уникнуть Олімпіади

Втікають з боліт

Заступник голови Мінспорту Росії Олексій Морозов повідомив, що понад 100 російських спортсменів відмовилися від виступів під російським прапором. Тамтешні атлети горять бажанням виступати на міжнародній арені, проте свою репутацію їм вже точно не вдасться відмити, а також позбутися тавра представництва країни-агресора.

55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на підготовку. Щодо зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно,

– цитує Морозова російське пропагандистське видавництво.

До того ж варто відзначити, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що спортивне громадянство змінили чи збирались змінити не менше, аніж 204 тамтешніх атлетів. Все через те, що вони не збираються ставити "хрест" на своїй кар'єрі через злодіяння рідної країни. Зокрема, до крайнощів вдалася топова російська тенісистка Варвара Грачова, а Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, що повинен закрити дану лазівку росіян.