Список вражає: названо 10 футбольних клубів, які зацікавлені в послугах гравця збірної України

Найближче трансферне вікно обіцяє стати дуже активним та інтригуючим для українських уболівальників футболу. Після переходу Мудрика в Челсі готується ще один гучний трансфер на багато десятків мільйонів євро.

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков своєю грою привернув увагу багатьох іменитих клубів. Вони можуть спробувати підписати півзахисника "гірників" уже взимку, щоб виграти конкуренцію, яка влітку може стати тільки більшою.

Читайте також Олександр Зінченко назвав гравця збірної України, якого хоче бачити взимку в Арсеналі

Судаков має величезний попит

Повідомляється, що за хавбеком збірної України стежить уже 10 європейських клубів, більшість з яких точно має приставку топ.

Лідерами у гонці за 21-річним футболістом називають Ювентус, який найактивніше звучить у ЗМІ поруч із прізвищем Судакова, а також Наполі та Боруссію Дортмунд. Вони активно відстежують прогрес українця ще з літа 2023 року.

Окрім них протягом сезону-2023/2024 Георгій зацікавив іспанську Барселону й чинних лідерів Бундесліги – Баварію та Баєр. Також активний інтерес проявляють клуби Англійської Прем'єр-ліги: Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл і Вест Гем.

Зазначається, що скаути всіх цих англійських клубів були присутні на матчі збірної України проти Італії, де переглядали гру півзахисника наживо.

У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков зіграв 14 матчів за Шахтар, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.