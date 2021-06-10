З'явилася нова дата бою Усик – Джошуа

10 червня 2021 , 16:24
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Джерело:

твітер Кевіна Іоле

Фанатам боксу доведеться набратися терпіння в очікуванні поєдинку Олександра Усика з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Боксери, швидше за все, зустрінуться восени 2021 року.

Усик погодився битися у Британії

Журналіст видання Yahoo Sports Кевін Іоле повідомляє, що бій Усик – Джошуа може пройти 25 вересня.

До слова Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу

Він також повідомив, що поєдинок пройде на території Джошуа – у Великій Британії.

Усик – Джошуа: головне

  • Нещодавно WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Усиком та Джошуа. Поєдинок українця з британцем може відбутися на стадіоні лондонського Тоттенхема.
  • Команди боксерів обіцяють анонсувати поєдинок найближчими днями. Спершу очікувалося, що боксери встигнуть зустрінуться наприкінці літа.
  • Попередній бій Усик провів у жовтні 2020 року, здолавши Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа у грудні нокаутував Кубрата Пулєва.
Автор: Михайло Гема